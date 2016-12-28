«تقنية أبها» تواصل قبول الطلاب في برنامجي البكالوريوس والدبلوم

تواصل – واس:

تواصل الكلية التقنية بأبها، هذه الأيام عملية قبول الطلاب ببرنامج التدريب التطبيقي لمرحلتي الدبلوم و البكالوريوس، ويستمر القبول إلى يوم الأحد الموافق 10 / 4 /1438هـ .

وأوضح عميد الكلية، الحسين بن سالم آل عثمان، أنه سيكون القبول لمرحلة الدبلوم في الأقسام والتخصصات التالية: التقنية المدنية والمعمارية تخصص (مدني، ومعماري، ومساحة) وفي قسم التقنية الكهربائية تخصص (قوى، وآلات معدات) وفي قسم التقنية الإلكترونية تخصص ( الكترونيات صناعية وتحكم) وفي قسم تقنية الحاسب الآلي تخصص (برمجيات، ودعم فني، والوسائط المتعددة، ورسومات الويب) وفي قسم التقنية الإدارية تخصص (إدارة مكتبية، ومحاسبة، وتسويق) وفي قسم التقنية الميكانيكية تخصص (إنتاج) مبيناً، أن رسوم التدريب هي 450 ريالاً للساعة التدريبية.

وأضاف، أنه سيتم القبول في مرحلة البكالوريوس في الأقسام والتخصصات التالية: في قسم تقنية الحاسب الآلي تخصص (برمجيات، ودعم أنظمة الشبكات) وفي قسم التقنية الإلكترونية تخصص (إلكترونيات صناعية، وتحكم ) وفي قسم التقنية الإدارية تخصص (إدارة مكتبية، ومحاسبة) موضحا، أن رسوم التدريب هي 600 ريال للساعة التدريبية.

وأشار، إلى أنه سيتم استقبال طلبات المتقدمين عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، على الرابط WWW.TVTC.GOV.SA، أو عبر الرابط التالي

https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/pages/main.xhtml.

وأهاب عميد الكلية التقنية بأبها، بالراغبين في التقديم إلى ضرورة الاطلاع على الشروط الموضحة في موقع المؤسسة، مع الأخذ بعين الاعتبار التقديم قبل انتهاء الوقت المحدد حتى يضمنوا قبولهم بمشيئة الله.