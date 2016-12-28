لاستيفاء الشروط.. «ساما» توافق على زيادة رأس مال «ملاذ» للتأمين

تواصل – سعود الخالد:

وافقت مؤسسة النقد العربي السعودي ‘‘ساما‘‘ على طلب شركة ‘‘ملاذ‘‘ للتأمين التعاوني زيادة رأس المال المخصص لها، وذلك بعد استيفائها متطلبات المؤسسة الأساسية اللازمة للحصول على هذه الموافقة، مشيرة إلى ضرورة استيفاء متطلبات الجهات الرسمية الأخرى.

وقالت مؤسسة النقد، في ‘‘بيان‘‘ لها ‘‘إن موافقتها على طلبات زيادة رأس مال شركات التأمين، لا تعني المصادقة على جدوى الاستثمار في أسهم تلك الشركات أو الاكتتاب في الحقوق الأولوية لتلك الشركات، وإنما تعني أنه تم استيفاء المتطلبات اللازمة للحصول على موافقة المؤسسة‘‘.

ودعت ساما، المساهمين في هذه الشركات إلى دراسة وتحليل نشرة الاكتتاب في زيادة رأس المال، التي تصدرها الشركات للدعوة إلى الاكتتاب في زيادة رأس المال، التي توافق على نشرها هيئة السوق المالية، وذلك لاتخاذ القرار المناسب لهم في الاكتتاب في حقوق الأولوية في هذه الشركات.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي، قد رفضت بتاريخ 29 / 11 / 2016م طلب شركة ‘‘ملاذ‘‘ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، زيادة رأس مالها لعدم استيفائها للمتطلبات الأساسية اللازمة لذلك.