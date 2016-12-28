 تبوك.. تحرير 3 عمال احتجزوا داخل مسجد قيد الإنشاء (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

تبوك.. تحرير 3 عمال احتجزوا داخل مسجد قيد الإنشاء (صور)

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تبوك.. تحرير 3 عمال احتجزوا داخل مسجد قيد الإنشاء (صور)

تواصل – خالد العبدالله:

تمكنت فرق الدفاع المدني بمنطقة تبوك، اليوم الاثنين، من تحرير ثلاثة عمال احتجزوا داخل مسجد قيد الإنشاء، إثر تعرض سطحه للانهيار.

وأوضح متحدث مدني تبوك، النقيب عبد العزيز بن فرحان الشمري: أنه “ورد بلاغ في مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة تبوك، ظهر اليوم الاثنين، عن حادث انهيار بمسجد تحت الإنشاء بحي الريان”.

وأضاف “الشمري”: “على الفور جرى انتقال فرق الإنقاذ وسيارة التدخل في حوادث الانهيارات من قوة الطوارئ الخاصة للدفاع المدني بمنطقة تبوك وعند الوصول أتضح بأن الحادث عبارة عَن انهيار سطح مسجد بمساحة (٢٠*١٥) أثناء القيام بصبة السطح”.

وتابع متحدث مدني تبوك، أنه نتج عن الحادث احتجاز عدد ثلاث حالات من العمالة حيث تم إخراج حالتين قبل وصول فرق الإنقاذ، وتم فك الاحتجاز واحدة وإخراجها، وتم إسعافهم في الموقع ونقلهم عن طريق الهلال الأحمر، مؤكداً أن التحقيقات جارية لمعرفة سبب الحادث.

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