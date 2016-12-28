اختلاط وموسيقى في حفل تخرج بجامعة الدمام (فيديو)

تواصل – سامي الثبيتي:

استنكر مغردون عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وجود اختلاط بين الرجال والنساء وتشغيل موسيقى في حفل تخرج أُقيم بجامعة الفيصل في الدمام ظهر أمس الأحد.

المغردون، دشنوا وسمًا بعنوان “جامعة الدمام حفل مختلط وموسيقى”، واعتبروا ذلك يبعث رسالة مشوهة عن التعليم، متسائلين عن سبب تساهل مسؤولي الجامعة مع وجود “هذه المخالفات”.

في السياق ذاته، ذكر شاهد عيان لـ”تواصل” أن الحفل بدأ عقب صلاة الظهر بقاعة المؤتمرات بالمدينة الجامعية، وكان الرجال والنساء في قاعة واحدة في دور واحد بلا حواجز ساترة، كما هو متبع في مثل هذه المناسبات، فيما تم تخصيص الدور الثاني للنساء ولكن يستطيع الرجال رؤيتهن.

وأضاف: اشتمل الحفل على عرض تصويري لمسيرة طلاب وطالبات “دافع” وقد صاحب العرض موسيقى، وظهر على شاشة العرض نساء متبرجات، في لقاء تلفزيوني أمام الرجال.

“تواصل” بدورها حاولت الحصول على توضيح من مدير الإعلام بالجامعة محمد السليمان، ولم نتلقى ردًا حتى لحظة إعداد هذه السطور.