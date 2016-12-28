 معهد الإدارة يعلن أسماء المقبولين في برامجه الإعدادية | صحيفة تواصل الالكترونية

معهد الإدارة يعلن أسماء المقبولين في برامجه الإعدادية

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معهد الإدارة يعلن أسماء المقبولين في برامجه الإعدادية

تواصل- واس:

أعلن معهد الإدارة العامة أسماء المقبولين والمقبولات في برامجه الإعدادية لحملة الشهادة الثانوية في كل من مركزه الرئيس بالرياض وفروعه بجدة والدمام والفرع النسوي بالرياض، للفصل التدريبي الثاني لهذا العام 1438هـ.

وأوضح المتحدث الرسمي للمعهد عبدالعزيز بن إبراهيم الهدلق، أن الأسماء تعد الدفعة الأولى من المقبولين والمقبولات وسيتلوها دفعتين سيتم الإعلان عنهما الأسبوع المقبل، مؤكداً أن على المقبولين والمقبولات سرعة تسليم ملفاتهم للبريد الممتاز في موعد أقصاه الأربعاء المقبل 6 ربيع الآخر 1438هـ، متضمنة شهادة الثانوية العامة الأصلية، وصورة من بطاقة الهوية الوطنية أو دفتر العائلة للمتقدمات، وصورة شخصية مقاس (4×6) للدارسين الذكور فقط، واستمارة التقديم على البرامج الإعدادية التي تم تعبئتها وتوقيعها.

وأبان أن المعهد سيمنح المتقدمين والمتقدمات ممن انطبقت عليهم شروط القبول ولم يجدوا أسماءهم ضمن الدفعة الأولى من المقبولين والمقبولات، فرصة الدخول في المفاضلة ضمن الدفعة الثانية التي ستعلن يوم الأحد المقبل 10 ربيع الآخر، بشرط الدخول إلى صفحة إعلان النتائج بـ”موقع المعهد على شبكة الإنترنت”، وتأكيد رغبة الالتحاق ببرامج المعهد الإعدادية، بهدف حصر الراغبين فعلياً في الالتحاق بالبرامج، واستبعاد غير الراغبين، مشيراً إلى أن يوم غدٍ آخر موعد لتأكيد الرغبات.

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