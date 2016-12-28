دراسة أمريكية: السلوك العنيف بين الشباب يتحول إلى عدوى

تواصل – وكالات:

قال براد بوشمان، كبير الباحثين أستاذ في علم النفس والاتصالات بجامعة ولاية أوهايو في كولومبوس، في دراسة أعدها ‘‘إن يكون لدى الشباب، الذين يمارسون سلوكاً عنيفاً ضد الآخرين، أصدقاء مباشرين أو غير مباشرين يتسمون بالعنف‘‘.

وأوضح خلال محادثة هاتفية مع ‘‘رويترز هيلث‘‘ أن الأفعال العنيفة، تنتقل عبر الشبكات الاجتماعية وتنتشر كالعدوى من شخص لآخر.

وخلصت الدراسة التي أعدها الباحث، والتي نشرت في الدورية الأمريكية للصحة العامة إلى أن من كان لديهم صديق ألحق الأذى الشديد بأحد، كانوا أكثر عرضة بنسبة 183% لأن يقولوا إنهم ألحقوا الأذى بأحد، مقارنة مع الطلاب الذين لم يؤذ أصدقاؤهم أحداً.

وأضافت، أنه إذا أشهر الصديق سلاحاً في وجه أحد، فإن المراهقين كانوا أكثر عرضة بنسبة 140% لإشهار السلاح، وإذا تورط الصديق في عراك عنيف، فإن الطلاب كانوا أكثر عرضة بنسبة 48% للتورط هم أيضاً في عراك عنيف.