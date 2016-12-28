«تشقق الشفاة» خلال الشتاء.. الأسباب وطُرق العلاج

تواصل – وكالات:

في فصل الشتاء يعاني البعض من مشكلة تشقق الشفاه، نتيجة جفاف الجلد، فضلاً عن قلة شرب الماء بسبب برودة الأجواء.

وقالت مجلة “بريغيت” الألمانية إن تشقق الشفاه يعد من الظواهر الشائعة خلال فصل الشتاء بصفة خاصة، وذلك بسبب الإجهاد، الذي تتعرض له بشرة الشفاه بفعل التغير المستمر في درجة الحرارة بين الأماكن المفتوحة والأماكن المغلقة وجفاف هواء المدفأة.

وأوضحت المجلة في موقعها على الإنترنت أنه يمكن مواجهة تشقق الشفاه ببعض الوصفات المنزلية البسيطة، مثل الحليب المخثر، الذي يعمل على ترطيب الشفاه الجافة، والعسل الأبيض، الذي يتمتع بتأثير مضاد للبكتيريا ومثبط للالتهابات، ولزيادة الفعالية، يمكن مزج الحليب والعسل وترطيب المواضع المتشققة بها.

وأضافت: كما يمكن ترطيب الشفاه باستخدام البلسم المرطب، حيث يغطيها بطبقة دهنية ذات قوام كريمي، والتي تعمل على التئام موضع التشقق، وتمنح الشفاه ملمساً مخملياً. ومن المفيد أيضاً إجراء تقشير لبشرة الشفاه مرة أسبوعياً.

وأشارت المجلة إلى أنه في حال استمرار المعاناة من تشقق الشفاه رغم اتباع التدابير السابقة، حينئذ يجب استشارة الطبيب، لأن التشقق قد يرجع أيضا إلى نقص الفيتامينات، ولا سيما فيتامينات “ب” و“س” و“د”.