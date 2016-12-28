«الإحصاء»: اتجاه لربط قواعد البيانات الوطنية مع 30 جهة حكومية

تواصل – الرياض:

كشفت الهيئة العامة للإحصاء، أنها تنفذ حالياً مشروع ربط قواعد البيانات الإحصائية الوطنية مع أكثر من 30 جهة حكومية، لتبادل البيانات والمؤشرات.

وقالت الهيئة في تقريرها السنوي 1436-1437 الموجه إلى مجلس الشورى: ‘‘إن التزامها بتطبيق أنظمة ولوائح وزارة الخدمة المدنية، على منسوبيها يعيق عملية الاستقطاب المباشر للكوادر‘‘ مؤكدةً، على حاجتها إلى كفاءات بشرية ذات مؤهلات وخبرات، بحسب ‘‘الوطن‘‘.

وأضافت، أنها بدأت بمشروع تنمية القدرات القيادية والإدارية، ومشروع استقطاب الكوادر البشرية، مشيرةً إلى أن المشروع، يهدف إلى تطوير القدرات الفنية والإدارية للموظفين، واستقطاب الخبرات الفنية، والممارسة العلمية مع الخبراء في مجال الإحصاء.

وأكدت الهيئة، أنها تتطلع إلى معاملة مماثلة لمنسوبي الهيئات والمؤسسات العامة، مثل هيئة السوق المالية، وهيئة السياحة والتراث الوطني، ومؤسسة النقد، وهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، وهيئة تنمية الصادرات، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.