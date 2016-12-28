خلال 9 أشهر.. «العدل» تعيد 12 مليار ريال من الحقوق العقارية المتعثرة

تواصل ـ الرياض:

أصدرت وزارة العدل، ممثلة في دائرة المساهمات العقارية بالمحكمة العامة بالرياض 52 حكماً في مدة لم تتجاوز 9 أشهر، تضمنت إنهاء مساهمات قديمة متعثرة بلغت قيمتها 12 مليار ريال، وذلك بعد إقرار إنشاء الدائرة بقرار من وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني في رجب الماضي.

وأوضحت الوزارة، في ‘‘بيان‘‘ لها أمس، أن عدد ما ورد للدائرة منذ تأسيسها في 3 رجب 1437هـ وحتى نهاية ربيع الأول لعام 1438، بلغ 169 معاملة مساهمة عقارية متعثرة، عقدت لها 408 جلسات.

وأعلنت الوزارة، أن إغلاق 52 قضية من قضايا المساهمات المتعثرة أعاد الحقوق إلى المساهمين المتضررين الذين يتجاوز مجموعهم الـ30 ألفاً.

وكشفت الوزارة أن القيمة السوقية للمساهمات التي كانت متعثرة وتم إغلاقها بإعادة الحقوق إلى أهلها تتجاوز 12 مليار ريال، لافتة إلى أن إجمالي مساحات الأراضي للمساهمات العقارية المنجزة بلغ تقريبا نحو 15 مليون متر مربع في مختلف مناطق المملكة.

من جهته، بيّن رئيس دائرة المساهمات العقارية الشيخ صالح بن عبدالرحمن النفيسة، أن الدائرة نظرت في مساهمات قديمة، بعضها مضى عليها أكثر من 35 عاما، ومساهمات تراوح مدة تعثرها بين 10 أعوام و20 عاماً، مشيراً إلى أن محكمة الاستئناف صادقت على بعض الأحكام الصادرة عن الدائرة حيال بعض تلك المساهمات، مؤكداً أن العمل يجري في الدائرة على علاج أسباب التعثر في بقية المساهمات.