موجز الظهيرة| بحث آلية إتلاف «المصاحف المغلوطة».. وتزويد الجهات الأمنية بعناوين مزوري الإجازات

تواصل- الرياض:

«كبار العلماء» تبحث آلية إتلاف «المصاحف المغلوطة»

استعرض مجلس هيئة كبار العلماء في اجتماعه أمس برئاسة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالعزيز آل الشيخ، ثلاثة موضوعات رئيسية محالة من المقام السامي.

ويرتبط موضوعان منها بآلية إتلاف المصاحف المراد إتلافها سواء لوجود ملاحظات مطبعية أو فنية وخلافها، محال من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ومدى إمكانية تخصيص نسبة مكافأة تعطى للمبلغين عن هذه النوعية من أموال القصر ومن في حكمهم أسوة بمجال الأوقاف وكيفية تنظيم ذلك وطريقة التبليغ التي ينبغي اتباعها، محال من الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، فيما يشار إلى الموضوع الآخر بأنه ” سري” .

«الصحة»: تزويد الجهات الأمنية بعناوين مزوري الإجازات المَرضية

رصدت وزارة الصحة، مزوري الإجازات المرضية على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة “تويتر”؛ تمهيداً لرفع حساباتهم للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم، والتي تصل إلى الفصل من العمل.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة مشعل الربيعان: إن الصحة ستعمل على معرفة إن كانت الإجازة مزوّرة من عدمها بالتأكد من نظام المستشفى الصادرة عنه من خلال زيارة المريض من عدمها.

«الأرصاد» تتوقع سماء غائمة في شمال وجنوب غرب المملكة

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله – سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على مناطق شمال وجنوب غرب المملكة، فيما يتوقع أن يتكون الضباب ليلاً على أجزاء من شمال وشرق المملكة، مع طقس مستقر على باقي المناطق.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-40كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ ساعة

مواطن يكتشف قبرًا داخل منزله في طريف

فوجئ مواطن من أهالي محافظة طريف بالمنطقة الشمالية بوجود قبر بشري داخل أرضه السكنية بعد أعمال الحفر التي قام بها في منزله.

وسارع المواطن مازن الحازمي بتقديم بلاغ إلى الجهات المعنية في شرطة محافظة طريف، وفقاً لـ “الشرق”.

«قياس» يعلن نتائج اختبار القدرة المعرفية

أعلن المركز الوطني للقياس والتقويم “قياس”، اليوم الاثنين، عن نتائج اختبار القدرة المعرفية.

وأهاب المركز في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بالمتقدمين الراغبين في معرفة نتائجهم الدخول على موقعه الإلكتروني:( http://ow.ly/4nrNQC).

«العريفي» عن لعبة «البلايستيشن»: لو اخترعها مسلم لكان في قائمة الإرهاب

نبّه الشيخ محمد العريفي، إلى خطورة بعض ألعاب “البلايستيشن”، والتي قال إنها قد تصل بممارسيها إلى مرحلة الإدمان، وتترتب عليها عواقب خطيرة، مضيفاً: “لو اخترع هذه اللعبة مسلم لكان في قائمة الإرهاب”.

وطالب العريفي، بأهمية التدقيق في اختيار الألعاب المناسبة للطفل، وتقنين وقت اللعب، قائلاً: “لا يعني كلامي تحريم اللعب بالبلايستيشن أو غيرها من الألعاب الإلكترونية، إنما أدعو للتدقيق في اختيار المناسبة منها، وتقنين وقت لعب الأطفال بها”.