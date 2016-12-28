«شرطة الباحة» تلقي القبض على مواطن أحرق مركبتين

تواصل – سلطان السهيمي:

ألقت شرطة منطقة الباحة، القبض على مواطن في العقد الثالث من عمره أحرق مركبتين إحداهما تابعة لمواطن وأخرى لمُقيم.

وقال الناطق الإعلامي لشرطة الباحة العقيد سعد صالح طراد لـ “تواصل”: إن غرفة العمليات في مدينة الباحة تلقت بلاغين من مواطن ومقيم مفاده تعرض مركبة كل منهما للحريق أثناء توقفهما على الشارع القريب من مقر سكنهما في قرية بالعلا، دون توجيههما اتهامات لأحد.

وأضاف طراد: من خلال عمليات التحري والبحث وجمع الاستدلالات تم التوصل ولله الحمد للجاني الذي قام بحرق المركبتين، والذي اتضح أنه مواطن في العقد الثالث من العمر، معلناً القبض عليه.

وأوضح طراد، أنه من خلال سماع أقوال المتهم الأولية اعترف بقيامه بحرق المركبتين، وتمّ اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة بحقه تمهيداً لإرساله إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات.