«جمرك سلوى» يُحبط تهريب ألف كيلو «تنباك» داخل مخابئ سرية

تواصل ـ خالد العبد الله:

أحبط رجال الجمارك بمنفذ سلوى في محافظة الأحساء، محاولة تهريب “1,300” كيلوجرام من مادة “تنباك”، عُثر عليها في مخابئ سرية ضمن إرسالية وردت للجمرك.

وقال مدير عام جمرك سلوى، علي العطوي: إنه وردت للجمرك إرسالية محمولة على إحدى الشاحنات بقصد المغادرة.

وأضاف العطوي: أنه عند قيام المراقب الجمركي بالإجراءات عثر على 50 كرتوناً مُخبأة بمخابئ سرية مُعدّة لغرض التهريب إلى قطر في مقدمة براد الشاحنة، حيث تبيّن أنها تحتوي على1,300 كيلوجرام من “التنباك”.

ولفت العطوي، إلى أن الهدف من تهريب مادة التنباك هو التهرب من الرسوم الجمركية في قطر، مؤكداً اتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات.