نشطاء يتداولون صورًا لضحايا المملكة في اعتداء إسطنبول الإرهابي

تواصل – وكالات:

تداول مغردون صوراً لأصدقائهم الذين راحوا ضحية العملية الإرهابية التي وقعت في ساعة متأخرة من مساء أمس في إسطنبول، واستهدفت محتفلين برأس السنة الميلادية، متناقلين آخر الرسائل الواردة منهم ليلة الحادثة.

من جانبه، قال قنصل المملكة في إسطنبول، عبدالله الرشيدان: إن جميع هواتف القنصلية تعمل على مدار الساعة، داعياً أي مواطن يتعرض لأي أذى التواصل على الفور عبر الهواتف أو موقع القنصلية الإلكتروني، أو على حساب القنصلية في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكانت القنصلية العامة للمملكة في تركيا، قد أكدت وفاة 7 مواطنين وإصابة نحو 11 آخرين، إثر العملية الإرهابية.