«هيونداي» تخطط لبيع 8 ملايين سيارة خلال 2017

تواصل – وكالات:

كشفت تقارير، اليوم الاثنين، أن مجموعة “هيونداي” -أكبر منتج سيارات في كوريا- تستهدف بيع نحو 8.25 مليون سيارة خلال العام الحالي بزيادة نسبتها 1.5% عن المستهدف في العام الماضي بنسبة 8.13 مليون سيارة.

وأفادت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء، بأن المجموعة التي تضم شركتي “هيونداي موتور”، و”كيا موتورز” لم تعلن أرقام مبيعات العام الماضي، إلا أن التوقعات تشير إلى أنها لن تصل إلى الأرقام المستهدفة.

وكان جونج مونج مو، رئيس المجموعة قد كشف عن المستهدف لمبيعات العام الجديد في رسالة إلى العمال حيث قال إن المجموعة تخطط للتأكيد على النمو المستقبلي من خلال التعامل مع التغييرات في الظروف الخارجية.

وأضاف أن الجهود لتوسيع المبيعات سوف تتضمن تحسين المنافسة لسياراتها الفاخرة والسيارات الصديقة للبيئة، وتعتزم شركتا هيونداي وكيا إنتاج أكثر من 10 طرز محسنة في هذا العام لمقابلة الذوق المتغير والطلب من المستهلكين العالميين، حيث تشمل السيارات الجديدة التي سيتم إطلاقها في هذا العام سيارة دفع رباعي واحدة في كل طراز.