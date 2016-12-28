«العريفي» عن لعبة «البلايستيشن»: لو اخترعها مسلم لكان في قائمة الإرهاب

تواصل ـ خالد العبدلله:

نبّه الشيخ محمد العريفي، إلى خطورة بعض ألعاب “البلايستيشن”، والتي قال إنها قد تصل بممارسيها إلى مرحلة الإدمان، وتترتب عليها عواقب خطيرة، مضيفاً: “لو اخترع هذه اللعبة مسلم لكان في قائمة الإرهاب”.

وطالب العريفي، بأهمية التدقيق في اختيار الألعاب المناسبة للطفل، وتقنين وقت اللعب، قائلاً: “لا يعني كلامي تحريم اللعب بالبلايستيشن أو غيرها من الألعاب الإلكترونية، إنما أدعو للتدقيق في اختيار المناسبة منها، وتقنين وقت لعب الأطفال بها”.

وقال العريفي في سلسلة تغريدات على تويتر: إنّ خطورة بعض ألعاب البلايستيشن لا تنحصر فقط في الشريعة إنما تمس الجانب السلوكي والاجتماعي والصحي والأمني، مما تتطلب وقفة أهل التخصص.

وأضاف العريفي: إنّ الإدمان لا ينحصر في الدخان والمخدرات، يل يمتد إلى ألعاب “البلايستيشن ومثيلاتها” ـ على حد تعبيره ـ.

وتحدث العريفي، عن مخاطر “البلايستيشن” قائلا: “كثرة اللعب بالبلايستيشن تُعرض للإصابة بـ”العُزلة، والعنف، والتسرع، والتشنج، وآلام الظهر والرقبة، وضعف الذهن”، ناصحاً بضرورة تخفيف اللعب بها، والاستفادة من الوقت.

ولفت العريفي، إلى أنّ بعض ألعاب ” البلايستيشن” تُقدّم لأبنائنا قنابل، وقتل، وهدم لمنازل، واعتداء على حقوق الآخرين.