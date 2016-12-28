 الصحة: تزويد الجهات الأمنية بعناوين مزوري الإجازات المَرضية | صحيفة تواصل الالكترونية

الصحة: تزويد الجهات الأمنية بعناوين مزوري الإجازات المَرضية

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الصحة: تزويد الجهات الأمنية بعناوين مزوري الإجازات المَرضية

تواصل ـ  الرياض:

رصدت وزارة الصحة، مزوري الإجازات المرضية على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة “تويتر”؛ تمهيداً لرفع حساباتهم للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم، والتي تصل إلى الفصل من العمل.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة مشعل الربيعان: إن الصحة ستعمل على معرفة إن كانت الإجازة مزوّرة من عدمها بالتأكد من نظام المستشفى الصادرة عنه من خلال زيارة المريض من عدمها.

ولفت الربيعان، إلى أنه وفي حال ثبت التزوير سيفصل الموظف من وظيفته العامة لارتكابه أكثر من جريمة أهمها البيع بمقابل والتزوير واستخدام السلطة.

ونبّه الربيعان، إلى أنّ هذه الخطوة تهدف للحد من عمليات تزوير وبيع الإجازات المرضية داخل مستشفيات وزارة الصحة.

 

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