«كبار العلماء» تبحث آلية إتلاف «المصاحف المغلوطة»

تواصل ـ الرياض:

استعرض مجلس هيئة كبار العلماء في اجتماعه أمس برئاسة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالعزيز آل الشيخ، ثلاثة موضوعات رئيسية محالة من المقام السامي.

ويرتبط موضوعان منها بآلية إتلاف المصاحف المراد إتلافها سواء لوجود ملاحظات مطبعية أو فنية وخلافها، محال من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ومدى إمكانية تخصيص نسبة مكافأة تعطى للمبلغين عن هذه النوعية من أموال القصر ومن في حكمهم أسوة بمجال الأوقاف وكيفية تنظيم ذلك وطريقة التبليغ التي ينبغي اتباعها، محال من الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، فيما يشار إلى الموضوع الآخر بأنه ” سري” .

والتأم المجلس الذي يتوقع الانتهاء منه في غضون اليومين المقبلين بحضور 20 عضواً، 16 قدامى وأربعة جدد، يجلس ثلاثة منهم لأول مرة على طاولة قاعة اجتماعات الهيئة وهم الدكتور سليمان أبا الخيل والدكتور صالح العصيمي والدكتور جبريل البصيلي، أما الرابع فهو الدكتور محمد العيسى الذي عاد إلى قاعة الاجتماعات بعد غياب عامين. وشارك في اجتماع اليوم الأول أمين الهيئة الدكتور فهد بن سعد الماجد بعد التمديد له لأربع سنوات قادمة .

ويشار إلى أن أمانة هيئة كبار العلماء انتهجت أسلوباً جديداً في عملها بإبراز أنشطتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي “تويتر” أولاً بأول لإطلاع فئات المجتمع عموماً والنخب خصوصاً على ما يدور في أروقتها، الأمر الذي لاقى تفاعل فئات المجتمع المختلفة.