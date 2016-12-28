 «موزيلا» تُطلق تحديثاً جديداً من «Thunderbird» لسد الثغرات الأمنية | صحيفة تواصل الالكترونية

«موزيلا» تُطلق تحديثاً جديداً من «Thunderbird» لسد الثغرات الأمنية

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«موزيلا» تُطلق تحديثاً جديداً من «Thunderbird» لسد الثغرات الأمنية

تواصل- وكالات:

كشف المكتب الاتحادي لأمان تكنولوجيا المعلومات الألماني، عن إطلاق شركة “موزيلا” تحديثاً جديداً لبرنامج Thunderbird لسد العديد من الثغرات الأمنية الخطرة.

وقال المكتب: إن الإصدار 45.6.0 الجديد من برنامج البريد الإلكتروني المجاني يشمل إصلاحات للأخطاء وثغرات أمنية خطرة، مما يتعين على المستخدم تثبيت الإصدار الجديد على وجه السرعة.

ويتوافر إصدار Thunderbird الجديد للحواسب المزوّدة بنظام تشغيل مايكروسوفت ويندوز وآبل ماك ولينوكس.

وذكر الخبراء الألمان، أن هذه الثغرات الأمنية قد تتيح للقراصنة إمكانية تسريب الأكواد والبرمجيات الخبيثة إلى الحواسب، مما يتسبّب في تعطلها أو السيطرة عليها عن بُعد.

وعادةً ما يقوم برنامج Thunderbird تلقائياً بالبحث عن التحديثات الجديدة، ويشير إلى عملية التحديث، ولكن يمكن للمستخدم أيضاً البحث بنفسه عن التحديثات وتثبيتها عن طريق قائمة “المساعدة” عن طريق البند “حول برنامج Thunderbird”.

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