مجلة ألمانية: تطبيقات الهواتف الذكية مفيدة في بعض السيارات فقط

تواصل – وكالات:

أشارت مجلة “أوتو موتور آند سبورت” إلى أن مزايا تطبيقات آبل CarPlay وأندرويد Auto لا تظهر إلا في عدد قليل من السيارات فقط.

وتوصلت المجلة الألمانية إلى هذه النتيجة بعد قيامها باختبار تطبيقات الهواتف الذكية في الكثير من موديلات السيارات المختلفة. وتساعد هذه التطبيقات على استعمال الهواتف الذكية في مقصورة قيادة السيارات بشكل بسيط وبتكلفة اقتصادية مع سهولة استعمالها.

ومع ذلك هناك بعض شركات السيارات لا توفر إمكانية اقتران الهواتف الذكية بمقصورة القيادة إلا من خلال شراء التجهيزات الإضافية باهظة التكلفة مثل جهاز الملاحة، على الرغم من أن تطبيقات الهواتف الذكية توفر بالفعل إمكانيات ووظائف الملاحة لقائدي السيارات.

ومن ضمن الانتقادات الأخرى عدم توافر تطبيقات متنوعة لنظام آبل CarPlay أو أندرويد Auto، نظراً لأن أغلب التطبيقات التي يتم دعمها تكون مستمدة من شركات السيارات نفسها، كما أنه لم يتم توسيع باقة التطبيقات المتوافرة لنظام آبل CarPlay منذ إطلاقه قبل عامين.