موجز الصباح| كشف تفاصيل جديدة عن خاطفي قاضي القطيف.. إيقاف حاويات التبغ عبر المنافذ ومنعها من دخول الأسواق

تواصل- الرياض:

قنصلية المملكة بإسطنبول: وفاة 7 مواطنين وإصابة 11 في الهجوم المسلح

أعلن القائم بأعمال سفير المملكة لدى تركيا عبد الله الغامدي، والقائم بالأعمال في القنصلية السعودية بإسطنبول، وفاة 7 وإصابة 11 مواطناً في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطعماً في إسطنبول أمس الأحد.

مصادر تكشف تفاصيل جديدة عن خاطفي قاضي القطيف

ذكرت مصادر، تفاصيل جديدة بشأن حادثة اختطاف قاضي القطيف محمد الجيراني، مبينة أن مرتكبي الجريمة كانوا مقسمين إلى مجموعتين، وأن مكان تواجدهم محصور حالياً في ثلاثة مواقع.

اشتراط الموافقة المسبقة لمشاركة «مشاهير التواصل» في إعلانات «المولات»

منعت الجهات المختصة المراكز والمحال التجارية “المولات”، من توجيه الدعوات لمشاهير مواقع التواصل الاجتماعي للإعلان لمنتجاتهم ومحالهم التجارية، إلا بعد الحصول على موافقة الجهات ذات العلاقة.

«الجمارك»: 189 قضية تهرب بإجمالي 4.3 مليار ريال العام الماضي

أعلنت مصلحة الجمارك، ارتفاع قضايا تهرّب الشركات والمؤسسات والمستثمرين الأفراد من دفع الرسوم الجمركية في 2016 إلى 189، بإجمالي 4.3 مليار ريال، تصل رسومها إلى 698 مليون ريال.

بعد اعتذاره.. عائض القرني يسحب دعواه ضد نجيب يماني

سحب الداعية الشيخ عائض القرني دعوى قضائية كان قد رفعها ضد الكاتب نجيب يماني، وذلك بعد اعتذار الأخير عن “تجاوزه” بحق القرني.

إيقاف حاويات التبغ عبر المنافذ ومنعها من دخول الأسواق

أوقفت مصلحة الجمارك، أمس الأحد، دخول حاويات التبغ عبر منافذ المملكة، وذلك بعد إلغاء بند التعرفة الجمركية السابقة، تمهيداً لاعتماد البند الجديد المتضمن رفعه بنسبة 100%، بعد اتفاق دول مجلس التعاون على فرض ضريبة انتقائية على التبغ ومشتقاته.

مصدر: «الصندوق العقاري» يتجه للتعاقد مع مصارف جديدة لتقديم القرض المعجل

كشف مصدر بصندوق التنمية العقارية، أن الصندوق سيوقع خلال العام الجاري عقودا مع عدد من الجهات المصرفية، لتقديم القرض المعجل للمواطنين المسجلين على قوائم الانتظار، للحصول على مسكن، بعد توقيعه مع مصرف الراجحي الفترة الماضية.

الجوف تستضيف مهرجان الزيتون منتصف الشهر الجاري

تستضيف منطقة الجوف، منتصف الشهر الجاري مهرجان الزيتون الذي ينطلق في نسخته العاشرة للعام 1438هـ، حيث تحتل المنطقة المرتبة الأولى في إنتاج الزيتون، وذلك بإنتاج نحو 50 ألف طن من زيت الزيتون سنوياً.