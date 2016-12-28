 مختصون يتوقعون 70 دولاراً لبرميل النفط منتصف العام الجاري | صحيفة تواصل الالكترونية

مختصون يتوقعون 70 دولاراً لبرميل النفط منتصف العام الجاري

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مختصون يتوقعون 70 دولاراً لبرميل النفط منتصف العام الجاري

تواصل ـ الرياض:

توقع رئيس المبادرة الأوروبية للطاقة الدكتور فيليب ديبيش، حدوث توازن في سوق النفط بحلول منتصف العام الجاري، وأن تتراوح أسعار النفط بين 65 و70 دولاراً للبرميل.

وألمح ديبيش، إلى إمكانية أن يحصد النفط الخام خلال الأسبوع الجاري مكاسب سعرية جيدة وربما يسجل الخام قفزات مرتفعة في الأسعار بسبب بدء تطبيق اتفاق خفض إنتاج النفط الخام.

وقال ديبيش: إن فائض المخزونات وتخمة الإمدادات ستتقلص تدريجيا مع مرور الوقت على ضوء توقعات بتطبيق ناجح والتزام جيد لاتفاق خفض الإنتاج.

من ناحيته توقع مدير مركز دراسات الطاقة في مدينة لوزان السويسرية الدكتور آمبرجيو فاسولي، أن تتخطى أسعار النفط حاجز 60 دولاراً للبرميل، بحسب “الاقتصادية”.

في السياق أشار الباحث والمختص في شؤون الطاقة ردولف هوبر ، إلى أن التوقعات تصب في أن الأسعار ستصل إلى مستوى 70 دولاراً خلال شهور قليلة ولكن على الأرجح لن يكون من السهل الحفاظ عليها طويلاً.

ويأتي ذلك في وقت يرى فيه مختصون أنّ بدء  تطبيق أول اتفاق لخفض الإنتاج بين 22 دولة من “أوبك” والمنتجين المستقلين بحجم 1.8 مليون برميل يومياً، له انعكاسات إيجابية واسعة على استعادة التوازن السوقي.

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