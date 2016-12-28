 الداخلية البحرينية: قناة «عراقية-إيرانية» وفّرت الغطاء الإعلامي لـ«هجوم السجن» | صحيفة تواصل الالكترونية

الداخلية البحرينية: قناة «عراقية-إيرانية» وفّرت الغطاء الإعلامي لـ«هجوم السجن»

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الداخلية البحرينية: قناة «عراقية-إيرانية» وفّرت الغطاء الإعلامي لـ«هجوم السجن»

تواصل – وكالات:

قالت وزارة الداخلية البحرينية، إن ما بثته قناة تمولها طهران حول الهجوم الذي استهدف، أمس الأحد، أحدَ السجون جنوب شرقي البحرين، “يمثل دعماً إيرانياً للأعمال الإرهابية”.

وقالت الوزارة في تغريدة نشرتها الوزارة، على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، في وقت متأخر مساء أمس، إن ” مركز الإعلام الأمني(التابع لها) تابع ما بثته قناة أهل البيت (تبث من كربلاء العراقية) التي تمولها إيران والتي أكدت أن العملية الإرهابية التي تعرض لها مركز الإصلاح والتأهيل ‏في سجن (جو) قد تمت بنجاح “.

واعتبرت الداخلية البحرينية أن هذا الأمر “يمثل دعماً إيرانياً وارتباطاً مباشراً بالأعمال الإرهابية وإصراراً على التدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين”.

واستهدف الهجوم المسلح الذي نفذته “مجموعة إرهابية”، سجن “جو” جنوب شرقي البحرين، وأسفر عن مقتل شرطي، وإصابة 10 محكومين في قضايا إرهابية.

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