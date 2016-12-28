 «حلقات النور» تُكرّم طلابها الفائزين بـ«أجمل تلاوة» في مكة | صحيفة تواصل الالكترونية

«حلقات النور» تُكرّم طلابها الفائزين بـ«أجمل تلاوة» في مكة

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«حلقات النور» تُكرّم طلابها الفائزين بـ«أجمل تلاوة» في مكة

تواصل – مكة المكرمة:

كرّمت إدارة حلقات النور المبين، بجامع منيرة الشعيبي في مكة المكرمة، أمس الأحد، الطلاب الفائزين في مسابقة أجمل تلاوة بحضور أولياء الأمور وطلبة ومعلمي الحلقات.

وحصل الطالب عمار أحمد ولي على المركز الأول في التصفية الأخيرة، فيما فاز الطالب ياسر عزيز زكريا بالمركز الثاني.

وقال مدير إدارة الشؤون التعليمية بالحلقات محمد السعد: إن المسابقة مرّت بمراحل شارك فيها أكثر من 100 طالب.

وأضاف السعد: أنّ 28 منهم فازوا في التصفية الأولى، و13 في الثانية، و٥ في الثالثة، وطالبان في التصفية الرابعة والأخيرة.

وشكر مشرف الحلقات عبدالله المهاجري، أولياء الأمور، ومعلمي الحلقات، ورعاة المسابقة، والطلبة المشاركين في المسابقة، وهنأ الفائزين بالمركز الأول والثاني.

وأعلن المهاجري، أن المسابقة القادمة ستكون في الأذان تحت مسمى “أجمل نداء لفريضة السماء”، حاثاً الطلبة بالمشاركة والتنافس الشريف.

وضمّت حلقات النور المبين أكثر من 170 طالباً، حيث تقوم بتحفيظ القرآن، بجانب أنشطة ثقافية ومسابقات في الحفظ والإتقان في العطل المدرسية.

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