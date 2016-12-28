اشتراط الموافقة المسبقة لمشاركة «مشاهير التواصل» في إعلانات «المولات»

تواصل – الرياض:

منعت الجهات المختصة المراكز والمحال التجارية “المولات”، من توجيه الدعوات لمشاهير مواقع التواصل الاجتماعي للإعلان لمنتجاتهم ومحالهم التجارية، إلا بعد الحصول على موافقة الجهات ذات العلاقة.

وقالت مصادر إن وزارة التجارة والاستثمار عممت على جميع المراكز التجارية “المولات” بضرورة أخذ الموافقات المطلوبة قبل الإعلان في مواقع التواصل الاجتماعي عن حضور أحد المشاهير لافتتاح محل تجاري أو إعلان أي منتج، بحسب “الحياة”.

ويأتي هذا التحرك بحسب المصادر بعد أن رصدت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتعاون مع الشرطة دعوات تتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي من بعض المشاهير للتجمع في بعض الأسواق، وما ينتج من ذلك من فوضى ومحاذير شرعية وتصرفات غير نظامية.

وأشارت المصادر إلى أن تحريات الشرطة ومعلوماتها حيال ذلك توضح أن الدعوات تكون من أصحاب المحال للمشاهير، لغرض الإعلان عن منتجاتهم ومحالهم التجارية، وليس لدى المراكز التجارية تقنين لمثل هذه التجمعات، ما يسبب الفوضى وتسابق الجمهور للتصوير مع المشاهير، فضلاً على عدم السيطرة على الوضع من أصحاب المراكز التجارية.

وذكرت المصادر أن العديد من “حالات الفوضى” حدثت في مجمعات بمختلف مناطق المملكة، بسبب مشاهير التواصل الاجتماعي من داخل المملكة وخارجها.