 قنصلية المملكة باسطنبول: وفاة 7 مواطنين وإصابة 11 في الهجوم المسلح | صحيفة تواصل الالكترونية

قنصلية المملكة باسطنبول: وفاة 7 مواطنين وإصابة 11 في الهجوم المسلح

0
قنصلية المملكة باسطنبول: وفاة 7 مواطنين وإصابة 11 في الهجوم المسلح

تواصل – الرياض:

أعلن القائم بأعمال سفير المملكة لدى تركيا عبد الله الغامدي، والقائم بالأعمال في القنصلية السعودية باسطنبول، وفاة 7 وإصابة 11 مواطناً في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطعماً في اسطنبول أمس الأحد.

وأوضح الوزير المفوض بقنصلية المملكة في إسطنبول عبدالله الرشيدان، أن المتوفين 5 رجال وامرأتان، فيما لا يزال دبلوماسي المملكة يحصرون المتضررين.

وأعلنت السلطات التركية أن 39 فرداً قتلوا، وأصيب 65 من جملة 700 كانوا موجودين داخل المطعم المنكوب، بحسب “عكاظ”.

وقالت الأردن: إن 3 من مواطنيه قتلوا، وأصيب 4، فيما أعلنت تونس وفاة رجل أعمال تونسي وزوجته جراء الهجوم، إضافةً إلى مقتل 3 فرنسيين، وبلجيكيا.

من جهتها، ذكرت وزيرة الأسرة التركية فاطمة بتول سايان، أن من بين الضحايا مغاربة ولبنانيين وليبيين.

شاهد ايضا

مصادر تكشف تفاصيل جديدة عن خاطفي قاضي القطيف

مصادر تكشف تفاصيل جديدة عن خاطفي قاضي القطيف

الجوف تستضيف مهرجان الزيتون منتصف الشهر الجاري

الجوف تستضيف مهرجان الزيتون منتصف الشهر الجاري

اشتراط الموافقة المسبقة لمشاركة «مشاهير التواصل» في إعلانات «المولات»

اشتراط الموافقة المسبقة لمشاركة «مشاهير التواصل» في إعلانات «المولات»

بعد اعتذاره.. عائض القرني يسحب دعواه ضد نجيب يماني

بعد اعتذاره.. عائض القرني يسحب دعواه ضد نجيب يماني

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>