قنصلية المملكة باسطنبول: وفاة 7 مواطنين وإصابة 11 في الهجوم المسلح

تواصل – الرياض:

أعلن القائم بأعمال سفير المملكة لدى تركيا عبد الله الغامدي، والقائم بالأعمال في القنصلية السعودية باسطنبول، وفاة 7 وإصابة 11 مواطناً في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطعماً في اسطنبول أمس الأحد.

وأوضح الوزير المفوض بقنصلية المملكة في إسطنبول عبدالله الرشيدان، أن المتوفين 5 رجال وامرأتان، فيما لا يزال دبلوماسي المملكة يحصرون المتضررين.

وأعلنت السلطات التركية أن 39 فرداً قتلوا، وأصيب 65 من جملة 700 كانوا موجودين داخل المطعم المنكوب، بحسب “عكاظ”.

وقالت الأردن: إن 3 من مواطنيه قتلوا، وأصيب 4، فيما أعلنت تونس وفاة رجل أعمال تونسي وزوجته جراء الهجوم، إضافةً إلى مقتل 3 فرنسيين، وبلجيكيا.

من جهتها، ذكرت وزيرة الأسرة التركية فاطمة بتول سايان، أن من بين الضحايا مغاربة ولبنانيين وليبيين.