 إيقاف حاويات التبغ عبر المنافذ ومنعها من دخول الأسواق | صحيفة تواصل الالكترونية

إيقاف حاويات التبغ عبر المنافذ ومنعها من دخول الأسواق

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إيقاف حاويات التبغ عبر المنافذ ومنعها من دخول الأسواق

تواصل – الرياض:

أوقفت مصلحة الجمارك، أمس الأحد، دخول حاويات التبغ عبر منافذ المملكة، وذلك بعد إلغاء بند التعرفة الجمركية السابقة، تمهيداً لاعتماد البند الجديد المتضمن رفعه بنسبة 100%، بعد اتفاق دول مجلس التعاون على فرض ضريبة انتقائية على التبغ ومشتقاته.

وتوقع مخلص جمركي، أن يحدث تغيير في أسعار التعرفة الجمركية للتبغ اليوم، على اعتبار أن المعلومات الأولية تشير إلى احتمال دخول القرار الرسمي حيز التطبيق اليوم، حسب “عكاظ”.

إلى ذلك، توقف عدد من المنافذ في العاصمة الرياض عن بيع الدخان بشتى أنواعه خلال اليومين الماضيين، نظراً لتوقف مندوبي شركات السجائر عن تسليم بضائعهم.

 

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