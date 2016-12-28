 مصدر: «الصندوق العقاري» يتجه للتعاقد مع مصارف جديدة لتقديم القرض المعجل | صحيفة تواصل الالكترونية

مصدر: «الصندوق العقاري» يتجه للتعاقد مع مصارف جديدة لتقديم القرض المعجل

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مصدر: «الصندوق العقاري» يتجه للتعاقد مع مصارف جديدة لتقديم القرض المعجل

تواصل – الرياض:

كشف مصدر بصندوق التنمية العقارية، أن الصندوق سيوقع خلال العام الجاري عقودا مع عدد من الجهات المصرفية، لتقديم القرض المعجل للمواطنين المسجلين على قوائم الانتظار، للحصول على مسكن، بعد توقيعه مع مصرف الراجحي الفترة الماضية.

وقال المشرف العام على الصندوق أيهم اليوسف: إن خطتهم الحالية تهدف إلى إنهاء طلبات جميع المسجلين على قوائم الانتظار، خلال مدة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، وإيجاد منتجات جديدة تخدم ما يقارب ال415 ألف مواطن بقوائم الانتظار – وفقاً لـ”الجزيرة”-.

وأرجع اليوسف تأخر إعلان قروض المواطنين إلى أن الصندوق يعكف على وضع آليات وبرامج جديدة تدعم مسيرة الاقتراض، لافتا إلى أن هناك عددا من البرامج التي تدرس بهدف تقليص مدة الانتظار، لمن هم على قوائم الصندوق.

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