دراسة: اللحوم الحمراء مصدر جيد للتغذية ولا تسبب الأمراض

تواصل – وكالات:

كشفت دراسة جديدة، أعدتها جامعة ‘‘بيردو‘‘ الأمريكية، أن تناول اللحوم الحمراء بأكثر من الكم الموصى به يومياً، لا يؤثر على عوامل الخطورة قصيرة الأمد المسببة لأمراض القلب مثل ضغط الدم، ونسبة الكولسترول في الدم.

وقالت الدراسة: ‘‘إن اللحوم الحمراء غير المصنعة هي مصدر جيد للتغذية بالنسبة للمرضى‘‘.

من جانبه قال وين كامبيل أستاذ علم التغذية، ‘‘خلال العشرين عاماً الماضية، كانت ثمة توصيات بتناول قدر أقل من اللحوم الحمراء كجزء من اتباع نظام غذائي صحي أكثر، غير أن بحثنا يدعم تناول اللحوم الحمراء، باعتباره مدرجاً ضمن اتباع نظام غذائي صحي أكثر‘‘.