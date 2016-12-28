 مقتل مواطن في نجران والقاتل يسلم نفسه بالرياض | صحيفة تواصل الالكترونية

مقتل مواطن في نجران والقاتل يسلم نفسه بالرياض

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مقتل مواطن في نجران والقاتل يسلم نفسه بالرياض

تواصل – علي آل هاشم:

أكد الناطق الإعلامي بشرطة منطقة نجران، النقيب عبدالله محمد العشوي، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً مساء السبت الماضي، بسقوط مواطن مضرج في دمائه، نتيجة تعرضه لعدة طلقات نارية، إلا أنه فارق الحياة على الفور.

وأضاف العشوي، أن فرق الضبط الجنائي باشرت الجثة، وتم إنهاء كافة الإجراءات الأولية التي أوضحت، أن المجني عليه مواطن يبلغ من العمر ٣٥ عاما، وقد تم إيداع الجثمان ثلاجة الموتى لحين انتهاء إجراءات التحقيق.

وكشف المتحدث باسم شرطة نجران، أن الجاني سلم نفسه للجهات الأمنية في منطقة الرياض، معللا جريمته بالخلافات الشخصية السابقة بينه وبين المجني عليه.

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