 مسؤول هندي يهدد المسلمين ويصدر قراراً ضد 1000 مدرسة إسلامية | صحيفة تواصل الالكترونية

مسؤول هندي يهدد المسلمين ويصدر قراراً ضد 1000 مدرسة إسلامية

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مسؤول هندي يهدد المسلمين ويصدر قراراً ضد 1000 مدرسة إسلامية

تواصل – ترجمة:

قالت صحيفة ‘‘نيو إنديان إكسبرس‘‘ الهندية: ‘‘إن هيمانتا بيسوا سارما، وزير المالية والتعليم والصحة بولاية ‘‘أسام‘‘ الهندية أغضب المسلمين؛ بسبب قراره المتعلق بضرورة عمل مدارسهم يوم الجمعة كباقي المؤسسات‘‘.

وهدد الوزير المديرين الذين يترأسون هذه المدارس بوقفهم عن العمل في حال مخالفة القرار؛ وهو الأمر الذي من شأنه الضرر بـ 1000 مدرسة إسلامية.

وكشف الوزير أن التحالف الحاكم في الولاية بقيادة حزب ‘‘بهاراتيا جاناتا‘‘ يدرس تنفيذ سياسة الأسرة ذات الطفلين فقط، فالآباء الذين لديهم أكثر من طفلين لن يحصلوا على وظائف حكومية، أو المنافسة في الانتخابات بالمجالس المحلية.

وطالب معارضون للوزير بأن يطبق أولاً سياسة الطفلين فقط للأسرة الواحدة على نفسه، خاصة أنه الابن الرابع أو الخامس في أسرته؛ وبالتالي عليه أن يكون نموذجاً لغيره عبر تركه للعمل السياسي.

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