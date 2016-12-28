عمره يتجاوز 100 عام.. إزالة حي «المسورة» في القطيف تمهيداً لتطويره

تواصل – القطيف:

كشفت أمانة المنطقة الشرقية، أنه تم البدء في إزالة حي المسورة ببلدية العوامية الذي تتعدى عمر بنايته الـ100 عام، في إطار المشاريع التنموية المهمة التي تنفذها الأمانة في محافظة القطيف، وتشرف عليها بلدية المحافظة.

وأوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام، والمتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية، محمد بن عبدالعزيز الصفيان، أنه تم البدء في إجراءات إزالة حي المسورة في بلدة العوامية، الذي يأتي ضمن مشاريع التطوير التي تنفذها بلدية محافظة القطيف؛ تمهيداً لتطوير الحي الذي يعد من أقدم أحياء محافظة القطيف عامة وبلدة العوامية خاصة.

يذكر أن عمر المباني في حي المسورة يزيد على الـ100 عام، ويتضمن عدداً من المنازل العشوائية القديمة المتداخلة ضمن أزقة ضيقة، لا يتجاوز عرضها المتر ونصف المتر؛ ما تسبب في تشكيل خطورة على ساكني الحي، إضافة إلى وجود عدد من المنازل المهجورة والمهدمة.

ولفت الصفيان إلى أنه تم الانتهاء من جميع أعمال تثمين المنازل في الحي، واستكمال كافة الإجراءات النظامية، حيث قامت بلدية القطيف في السابق بدعوة جميع أصحاب العقارات لاستكمال جميع إجراءاتهم النظامية، بعد استكمال كافة مراحل المشروع، وأنهت استيفاء المتطلبات الضرورية لمرحلتين من مراحل المشروع الضخم.