خلال 3 أشهر.. 716 حادثاً مرورياً خلف ١٤حالة وفاة في الباحة

تواصل – الباحة:

أوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة، عماد منسي الزهراني، أن بلاغات الحوادث التي شهدتها شوارع وطرقات منطقة الباحة ومحافظاتها، بلغت 716 بلاغاً ما بين اصطدام، وانقلاب، ودهس، وسقوط، وغيرها؛ ونتج عنها إصابة 720 حالة، وتم التعامل مع 455 إصابة من قبل الفرق الإسعافية، قبل نقلهم إلى أقرب منشأة صحية بالباحة ومحافظاتها.

وأضاف الزهراني، بلغت الحالات غير المنقولة 356 إصابة البعض منها عُولج بالموقع، والبعض الآخر رفض النقل أو الكشف، بينما نُقل آخرون بوسيلة أخرى، فيما بلغ عدد الوفيات بسبب الحوادث 14 وفاة.

وكشف المتحدث باسم الهلال الأحمر، أن عمليات هيئة الهلال الأحمر تلقت 1263 بلاغاً لحالات مرضية، ما بين حالات إغماء وصرع وتشنج وارتفاع ضغط الدم والسكر ونزلات برد وأزمات تنفسية وأخرى قلبية، وتم التعامل من قبل الفرق الإسعافية مع 830 حالة ونقلها إلى أقرب منشأة صحية، فيما رفض النقل 519 حالة، بعد الاكتفاء بعلاجها بالموقع، أو رفض النقل ونتج عنها 16 حالة وفاة.

وأكد الزهراني: أن جميع الحالات باشرتها الفرق الإسعافية من مختلف المراكز الإسعافية المنتشرة بالمنطقة والمحافظات التابعة لها، وقدم المسعفون الخدمة الإسعافية الطارئة لإنقاذ وعلاج الحالات؛ ومن ثم نقلها عبر سيارات الإسعاف للمنشآت الصحية المناسبة.