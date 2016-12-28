لمكافحة التطرف.. «تعليم جدة» يطلع على تجربة مركز «بن نايف» للمناصحة

تواصل – فهد بن حافظ:

في إطار القضاء على الإرهاب والتطرف، اطلع وفد من قيادات تعليم جدة، على تجربة وجهود مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية بمنطقة مكة المكرمة، حيال معالجة قضايا التطرف الفكري، وتجربته الفريدة في احتواء المستفيدين وتصحيح أفكارهم.

كان في استقبال وفد تعليم جدة الذي ترأسه مدير عام التعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي، مدير المركز العقيد سعيد آل عقران، وعدد من المسؤولين، حيث شاهد الجميع في مستهل الزيارة عرضاً تفصيلياً عن المركز ورسالته واستعراض مهامه، والأعمال الموكلة إليه، إضافة إلى لقاء أعضاء الفريق المختص بالمركز.

بعد ذلك قام الجميع بجولة على كافة مرافق المركز؛ للاطلاع على الخدمات التي تقدم للمستفيدين في كافة النواحي من المناصحة الفكرية، والثقافية، والنفسية، والرياضية، والأسرية، والرعاية الصحية.

وعبر مدير تعليم جدة، عن اعتزازه وفخره بما شاهده ومرافقوه في المركز من رعاية أبوية حانية تقدمها الدولة أيدها الله للمستفيدين من المركز، وما يقدم لهم من اهتمام ومناصحة، وتصحيح للأفكار والآراء المتطرفة، داعياً الله أن يحفظ بلادنا وقيادتنا، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، وفي ختام الزيارة تم تبادل الهدايا التذكارية، وتوديع الوفد الزائر بمثل ما استقبل به من حفاوة وتكريم.