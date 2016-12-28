عسير.. مخالفات صحية تغلق عدداً من المنشآت في «ربوعة» (صور)

تواصل – أحمد المالكي:

رصدت الفرق الرقابية في بلدية الربوعة، بمنطقة عسير، ضمن جولاتها اليومية عدداً من المخالفات الصحية في عدد من المنشآت التابعة لخدمات البلدية.

حيث تم ضبط عدد من المخالفات الصحية في المطاعم، فيما تم ضبط عدة مخالفات في عدد من التموينات الغذائية.

وأوضح مدير صحة البيئة، محمود عبدالله الودعاني، بأن فرق الرقابة الصحية تواصل جولاتها اليومية لرصد جميع المخالفات ذات العلاقة بالصحة العامة، واتخاذ العقوبات بحق المخالفين حسب لائحة المخالفات البلدية.

وأضاف: أنه وبتوجيهات رئيس البلدية تم إغلاق بعض المنشآت التي تكررت بها بعض المخالفات، وتم تطبيق العقوبات عليها.

من جانبه أكد رئيس بلدية الربوعة سعيد جبران التليدي: أن البلدية تسعى من خلال هذه الحملة إلى تطبيق أعلى معايير الجودة وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين.