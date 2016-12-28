دراسة ألمانية: راحة الجسم تتحقق بعد نوم 8 ساعات

تواصل – وكالات:

توصلت دراسة أجرتها جامعة “فلنسبورغ” في ألمانيا، أن مستوى الراحة الكافي للجسم يتحقق ابتداء من 8 ساعات من النوم كل ليلة.

وقالت الدراسة: “من خلال مراجعة نمط النوم عند 23 ألف شخص خلال خمس سنوات، إنها وجدت أن مستوى الراحة الكافي يتحقق ابتداء من 8 ساعات من النوم كل ليلة”.

وتوصل العلماء إلى أن الحرمان من النوم يؤدي إلى تخريب في عمل الدماغ، بما يتلف الطريقة التي ننظم بها الأفكار والمشاعر، لافتةً إلى أن الناس الذين يعانون من مشكلات في النوم، معرضون للاكتئاب بنسبة 4 أضعاف من المعافين.

وقد نُشرت الدراسة في الدورية الدولية للاقتصاد، حيث أكدت أن النوم يعتبر جزءاً مهماً جداً من حياة الإنسان.