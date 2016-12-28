 لخطبة جمعة ناجحة.. تعرف على نصائح «سليمان العودة» للأئمة | صحيفة تواصل الالكترونية

لخطبة جمعة ناجحة.. تعرف على نصائح «سليمان العودة» للأئمة

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لخطبة جمعة ناجحة.. تعرف على نصائح «سليمان العودة» للأئمة
الداعية الدكتور سليمان العودة، أستاذ التاريخ الإسلامي في جامعة القصيم

تواصل – سعود الخالد:

أوصى الداعية الدكتور سليمان العودة، أستاذ التاريخ الإسلامي في جامعة القصيم، خطباء صلاة الجمعة، بمجموعة من النصائح للوصول بخطبة الجمعة لدورها المأمول.

وقال العودة، خلال لقائه مع برنامج “ساعة حوار” على قناة “المجد”، ‘‘على كل خطيب أن يفتش عن نفسه، أن يكون صادقاً مع ذاته ومع غيره‘‘، مؤكداً أن من يتهاون في الخطبة سيتهاون في الصلاة.

وتابع: على الخطيب أن يكون متفائلاً في قضايا الأمة، بحيث يخرج الناس غير محبطين، مشيراً إلى ضرورة تضمين القصة في الخطبة لكي لا يمل الحاضرون.

ونصح العودة بأهمية الاستفتاح، والبراعة في الاستهلال بقصة، أو بأسئلة استفهامية لجذب انتباه الحضور.

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