مسؤول بالأوقاف: 74% من بيانات القطاع غير مدخلة في الحاسب الآلي

تواصل – الرياض:

كشف مسؤول في الهيئة العامة للأوقاف، أن 74 في المائة من الأوقاف في المملكة، بياناتها غير مدخلة في الحاسب الآلي؛ وهو ما يعادل 24.659 ألف وقف من إجمالي الأوقاف المسجلة، مشيراً إلى أن عدد الأوقاف المدخلة في الحاسب الآلي لا يتجاوز 8.570 وقفاً.

وقال المسؤول – الذي فضل عدم ذكر اسمه – : “إن الهيئة العامة للأوقاف تواجه ثلاثة تحديات عند انطلاقها في قطاع الأوقاف، هي الأنظمة والرقابة والوعي، لافتاً إلى أن التحدي الأول يكمن في قصور الأنظمة والتشريعات التي تنظم قطاع الأوقاف أو آلية إنشاء الوقف أو إدارته أو ما يضمن الالتزام بهذه التشريعات.

وأضاف: “أما التحدي الثاني، فيتمثل في الرقابة”، مبيناً أن القطاع في أمس الحاجة إلى حوكمته وتحديد معايير واضحة ومحددة للإشراف على الأوقاف العامة والخاصة تحقق الحد الأدنى من متطلبات التقارير المالية والإدارية، وتمكن الهيئة من الإشراف الفعلي على الإدارة لمتابعة نشاط النظار وضمان تحقيقهم مصالح الوقف وأهدافه والتزامهم بشروط الواقفين.

وأشار إلى أن التحدي الثالث هو تدني مستوى الوعي بأهمية الأوقاف ودورها الاجتماعي والاقتصادي، والنظرة العامة السلبية حيال دور مؤسسات الدولة في إدارة الأعيان الموقوفة وإنفاق عائداتها بالشكل السليم، وفقاً لـ”الاقتصادية”.

وأوضح المسؤول أن قطاع الأوقاف في المملكة لديه القدرة على النمو ليصبح من أكبر الأوقاف في العالم والممول الأساسي للقطاع غير الربحي في المملكة، مشيراً إلى أن هناك حاجة إلى إنماء قطاع الأوقاف ليصل إلى 350 مليار ريال في عام 2030 وفقاً لـ “رؤية المملكة”، ليصبح ممولاً رئيسياً للقطاع غير الربحي السعودي، وممكنا رئيسياً لتحقيق هدفه في المساهمة بالناتج المحلي غير النفطي بقيمة 21 مليار ريال تقريباً.