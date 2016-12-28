أقراص إلكترونية تُدرب مناعة الجسم على قتل الخلايا السرطانية

تواصل ـ وكالات:

توصل باحثون من جامعة ميتشجن الأمريكية، إلى تقنية جديدة يمكن استخدامها في علاج السرطان، من خلال أقراص إلكترونية صغيرة يصل حجمها إلى قرابة 10 نانومترات، تعمل على تدريب جسم الإنسان على قتل الخلايا السرطانية.

ونقل الموقع الإلكتروني «ساينس أليرت» المتخصص في الأبحاث العلمية والتكنولوجيا عن الباحث جيمس مون من جامعة ميتشجن قوله: «نحن نقوم في الأساس بتدريب النظام المناعي للجسم، من خلال هذه الأقراص متناهية الصغر، على كيفية مهاجمة الخلايا السرطانية».

وأوضح أن: «كل قرص من هذه الأقراص الإلكترونية يحتوي على نوع من المضادات، التي تعرف النظام المناعي للجسم على الخلايا السرطانية، وكيفية القضاء عليها».