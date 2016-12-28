«التعليم» تمدد رفع قبولات «الابتعاث» حتى نهاية ربيع الآخر

تواصل – الرياض:

منحت وزارة التعليم الدارسين الحاصلين على قبولات أكاديمية مباشرة (غير مشروطة) في مرحلتي الماجستير والدكتوراه من الجامعات المتميزة، وتنطبق عليهم شروط الابتعاث العامة والخاصة سوى شرط العمر، فرصة أطول لرفع قبولاتهم ووثائقهم في مدة أقصاها نهاية شهر ربيع الآخر ١٤٣٨هـ.

وأكدت الوزارة على ضرورة مراجعة من لديه قبول لشروط الابتعاث العامة والخاصة بمرحلتي الماجستير والدكتوراه، والتأكد من انطباق كافة الشروط عليه عدا العمر، وفقاً لـ”الرياض”.

وأضافت: أن لجنة مختصة ستقوم بعد انتهاء التمديد بدراسة الطلبات، وإفادة من قبلت طلباتهم بكيفية استكمال إجراءات التسجيل.