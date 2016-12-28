خلال 3 أشهر.. ضبط 9 آلاف مخالفة لنظام الإقامة والعمل في تبوك

تواصل ـ تبوك:

تمكنت شرطة منطقة تبوك، من ضبط 9435 مخالفاً لنظام الإقامة والعمل، خلال الحملات ونقاط الضبط الأمنية، والبحث والتحري في كافة المواقع وأماكن العمل التي شملت مدينة تبوك، ومحافظات ومراكز المنطقة.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة تبوك، المقدم خالد الـغبان، أنه خلال الثلاثة أشهر الماضية؛ أسفرت الحملات عن ضبط أكثر من 27 مخالفاً من جنسيات شتى، وجرى تطبيق التعليمات الخاصة بهم حسب نوعية المخالفة المرتكبة.

وأكد الغبان: أن الحملات الأمنية مستمرة؛ للقضاء على كافة الظواهر المخالفة، بمتابعة من مدير شرطة منطقة تبوك، اللواء محمد التميمي، وبالتعاون المثمر مع مكتب العمل وإدارة الجوازات بالمنطقة.