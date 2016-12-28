ابتكار جهاز حديث يجعل التسوق أكثر سهولة

تواصل – وكالات:

أنتجت شركة تدعى “ثياترو” جهازاً جديداً قابلاً للارتداء، يسمح لموظفي المحلات التجارية مساعدة الزبائن خلال لحظات.

وقال جون ثريلكيل عن الجهاز الجديد: “إنه يحل محل التقنية التي تعود إلى الأربعينيات، والتي يسميها الجميع walkie talkie، والتي تستخدمها متاجر التجزئة للألبسة منذ وقت طويل. وقد وجدنا أن 70 في المائة من الاتصالات عبر هذا الجهاز لم يكن المقصود منها الوصول إلى المستخدم الذي يستمع إليها”.

وتابع ثريلكيل: “فائدة هذه التقنية الحديثة أنها تكنولوجيا قابلة للارتداء؛ أي أنها تسمح للموظفين باستخدام أعينهم ومتابعة الحديث مع الزبائن بينما يطلبون المعلومات من النظام، ويحدد أيضاً موقع الموظفين داخل المتجر؛ ليتمكنوا من مساعدة الزبائن بسرعة”.

وعن طريقة عمل الجهاز، قال ثريلكيل: “يضع الموظفون سماعات أذن صغيرة متصلة بجهاز تحكم، وهو لا يصلهم ببعضهم فحسب، وإنما بحاسوب يتضمن كل المعلومات التي يحتاجونها”.