 السويد.. توصيل الإنترنت للسيارات المُصنّعة قبل 15 عاماً | صحيفة تواصل الالكترونية

السويد.. توصيل الإنترنت للسيارات المُصنّعة قبل 15 عاماً

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السويد.. توصيل الإنترنت للسيارات المُصنّعة قبل 15 عاماً

تواصل ـ وكالات:

أعلنت شركة الاتصالات السويدية ‘‘تيليا‘‘ عن نيتها العمل على توصيل الإنترنت للسيارات المصنعة منذ 15 عاماً، من خلال استخدام حلول قائمة على الحوسبة السحابية.

وكشف آخر استطلاع للرأي، بأن السبب الرئيسي للرغبة بتملك السيارات المتصلة بالإنترنت هو إضفاء ميزة جديدة على تجربة امتلاك السيارات؛ بسبب تخفيض النفقات، وزيادة القدرة على التحكم وتأمين السلامة، إضافة إلى توفير المزيد من مزايا الراحة.

ويدفع هذا الأمر إلى خلق فرص، تمكن الشركات من التوسع في مجال بيانات الاتصال لتوفير بيانات ذكية من قبل الشركاء في نظام الاتصال المشترك، لإيجاد خدمة مبتكرة يمكن تقديمها لمالكي السيارات.

وتهدف شركة ‘‘Telia‘‘ للتحول نحو جيل جديد من الاتصال، حيث يكون للتطبيقات والحلول المقدمة للعملاء دور متمم في تطوير خدمات الشبكة التقليدية، وستلعب السيارات المتصلة بالإنترنت دوراً محورياً في هذا المجال.

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