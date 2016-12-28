موظف عقاري: الإسكان استأجرت مبنى بـ3 أضعاف ثمنه (فيديو)

تواصل – بدر العبدالرحمن:

انتقد أحد العاملين في مجال الاستثمار العقاري، استئجار وزارة الإسكان مبنى على طريق الإمام سعود بن فيصل بحي الصحافة في مدينة الرياض بثلاثة أضعاف الثمن الحقيقي لاستئجاره.

وقال المواطن ماجد عربي الكافي، موظف بشركة قمة للاستثمار العقاري، في الفيديو الذي تداوله نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “هذا المبنى استأجرته وزارة الإسكان لبرنامج (إتمام) بتسعة ملايين ريال، والسعر مبالغ فيه ثلاثة أضعاف؛ لأن مسطحاته لا تتجاوز الـ3 آلاف متر”، لافتاً إلى أنه كان معروضاً للإيجار بأربعة ملايين ريال فقط.

ووجه “الكافي” سؤالاً إلى هيئة المقيمين، قائلاً: “لماذا لا تُقيّم هذه المباني من جانب هيئة المقيمين قبل استئجاره، وقبل أن تدفع الحكومة أضعاف السعر الحقيقي وتتحمل أموالاً إضافية”.