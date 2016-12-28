«التعاون الإسلامي» تدين اعتداء «إسطنبول» الإرهابي

تواصل ـ واس:

أدانت منظمة التعاون الإسلامي حادث إطلاق النار الذي وقع اليوم، الأحد، في مدينة إسطنبول بتركيا؛ ونجم عنه مقتل 39 شخصاً على الأقل وسقوط عدد كبير من الجرحى.

وأعرب الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن صدمته إزاء الحادث، مقدماً تعازيه للحكومة التركية ولأسر ضحايا هذا الحادث المأساوي.

وأكد تضامن منظمة التعاون الإسلامي مع الجمهورية التركية، ودعمها للجهود التي تبذلها للقضاء على الإرهاب، مجدداً موقف المنظمة المبدئي الذي يدين بشدة الإرهاب والتطرف العنيف بأشكالهما وصورهما كافة، ويرفض رفضاً قاطعاً أي تبرير للإرهاب.