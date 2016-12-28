 خلال أسبوع.. بالماء الدافئ والليمون خلص جسمك من السموم | صحيفة تواصل الالكترونية

خلال أسبوع.. بالماء الدافئ والليمون خلص جسمك من السموم

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خلال أسبوع.. بالماء الدافئ والليمون خلص جسمك من السموم
صورة تعبيرية

تواصل – وكالات:

نصح خبراء التغذية، باتباع نظام غذائي سهل لتنظيف الجسم من السموم خلال أسبوع، بتناول كوب ماء دافئ، وإضافة بعض قطرات الليمون (الحامض) إليه قبل الإفطار بـ 10 دقائق، والحرص على أن يحتوي الإفطار في اليوم الأول على عصير خضروات من مكوناته: الشمندر (البنجر)، والجزر، ونصف تفاحة، وشرائح قليلة من الزنجبيل.

وأشار الخبراء إلى أهمية احتواء الإفطار في الأيام التالية على الماء الدافئ أولاً؛ ومن ثم تناول اللبن (الزبادي) مع الفواكه، أو عمل سموثي من الفواكه والخضروات، مع إضافة بعض بذور الشيا أو القرع (اللب الأبيض).

ويستحب في الغداء، تناول سلطة متنوعة الخضروات والفواكه، والأفضل أن يحتوي الغداء على خضار مطهي على البخار، في الأيام التالية تناول شوربة العدس، وتنويعات من الخضروات المطهية على البخار منها: البروكلي، والقرنبيط، والكوسة، والفطر (المشروم).

ويفضل في العشاء، تناول شوربة خضار، أو دجاج، مع خضروات، ودجاج مشوي، وفي الأيام التالية تناول طبق سلطة كبير مع شرائح قليلة من صدر الدجاج، أو الديك الرومي، أو السمك المشوي، واحرص على تناول شوربة الخضار مرة يومياً إما في الغداء أو العشاء.

وينصح الخبراء، بتناول الشاي الأخضر، والبابونج، والنعناع، والزنجبيل؛ لتهدئة الإحساس بالجوع، وتحسين الهضم، وتنقية الجسم.

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