كاتب ينتقد تأخر «الدفاع المدني» في إنقاذ 3 شبان علقوا بـ«جبال الخفس»

تواصل – خالد العبدالله:

انتقد الكاتب الصحفي رمضان جريدي العنزي، مديرية الدفاع المدني بسبب ما وصفه بتلكؤها وعدم تجاوبها مع عدة بلاغات بشأن إنقاذ ثلاثة شبان علقوا في الجبال المحيطة بـ”الخفس” الواقعة شمالي الرياض.

وروى الكاتب العنزي في حسابه عبر “تويتر”، تفاصيل قصة تسلق الشبان الثلاثة التي حدثت يوم الجمعة الماضية 30 /12/2016م، في الجبال المحيطة في الخفس وتحديداً في الجزء الشمالي الشرقي منها، ذات التضاريس القاسية والوعرة.

وأوضح أن الشبان الثلاثة في العشرينيات من عمرهم تسلقوا تلك الجبال بدافع التحدي والاكتشاف، وعدم الوعي بالمخاطرة التي يبلغ ارتفاعها ما بين 100 و250 متراً، وحين أرادوا العودة لم يتمكنوا من ذلك.

وأضاف أن القصة بدأت منذ الساعة الثانية ظهراً وحتى الواحدة ليلاً، وتم إبلاغ الدفاع المدني عدة مرات وبكافة السبل والطرق المتاحة وغير المتاحة، ولم نتلقَّ الرد السريع والكافي، رغم خطورة الحدث ووضع الشبان الثلاثة وعوامل الطقس والبرد، والجوع، والعطش”.

وتابع العنزي: “بعد إلحاح شديد تم إرسال رجلي دفاع مدني فقط مع سيارة شبه متهالكة وخالية من أدوات الإنقاذ والسلامة والاتصال، لم يستطع الرجلان عمل أي شيء مطلقاً سوى محاولاتهما المتكررة الاتصال بقيادتهم وإخبارهم بصعوبة الوضع والمعوقات الكبيرة التي تواجههم ليجيئهم الرد بضرورة المحاولة”.

من جهته رد حساب المديرية العامة للدفاع المدني عبر “تويتر” على الكاتب: “شكراً لتواصلك وسعداء باهتمامك، نأمل تزويدنا بتفاصيل عنوان الموقع، لنتمكّن من تمرير البلاغ، والعمل على متابعة مستجداته”.

يذكر أن مجموعة من المتطوعين نجحوا في إنقاذ الشبان الثلاثة بعد عملية بحث، بسياراتهم الخاصة، استغرقت ثلاث ساعات.