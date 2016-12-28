عائلة القاضي «الجيراني» تُثني على جهود «الداخلية» في الكشف عن الخاطفين

تواصل ـ الرياض:

شكرت عائلة القاضي المختطف الشيخ محمد الجيراني، وزارة الداخلية، بعد إصدارها بيان يتعلق بتطورات القضية والكشف عن هوية الخاطفين.

وقالت العائلة وفقاً لـ”الرياض”: “نشكر وزارة الداخلية على هذه التوضيحات المهمة في القضية، ونثني على الجهود الأمنية التي ستقود بعون الله تعالى إلى تخليص الشيخ من أيدي الخاطفين”، مشيرة إلى أن اللعب بأمن المجتمع مسألة بالغة الخطورة، وهي مسألة لا يجب أن تتطور لما في ذلك مساس بأمن الناس والعائلات.

وشددت عائلة الجيراني على أنه من المهم أن يستجيب الخاطفون لمطالب وزارة الداخلية التي حددتها لهم، وأن يلبوا نداء الداخلية ودعوتها الخاصة بإطلاق سراح الشيخ؛ إذ إن التوصل للخاطفين يعني أنهم باتوا معروفين ومشخصين ولا يمكن أن يفلتوا من العقوبة.