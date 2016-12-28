أمريكي يمزِّق جسد طفلة ويضعها في النار بسبب «الجوع»

تواصل – وكالات:

سدَّد رجل من ولاية ميشيغان الأمريكية طعنات قاتلة لطفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، وقام بتقطيعها، ورمي جثتها في النار لأنه كان جائعاً.

وأقرَّ القاتل توماس ماكيلان، 25 سنة، أمام المحكمة في مقاطعة إنغهام، بضربه “لونا ميشيل” وطعنها في الصدر، وأنه قطَّع جثتها ووضعها في بطانية ورماها في النار في نوفمبر الماضي.

وقال أحد رجال الإطفاء: “عندما دخلت المنزل لم أرَ الفتاة تحت البطانية؛ لأن النار التهمت جسدها”، بحسب موقع “إم إس إن” الأمريكي.

ووجهت المحكمة تهم القتل العمد، وإساءة معاملة الأطفال والحرق، للمتهم الذي يواجه عقوبة السجن التي قد تصل إلى مدى الحياة.