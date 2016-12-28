تحذيرات من استهداف قراصنة الإنترنت للأجهزة الطبية في المستشفيات

تواصل – وكالات:

حذَّرت هيئة الأغذية والعقاقير الأمريكية من أن قراصنة الإنترنت “دأبوا” على استهداف الأجهزة الطبية والمستشفيات، حيث جاء التحذير في القواعد الإرشادية الجديدة للهيئة، والتي تُعرِّف صانعي المعدات الطبية كيفية مواجهة تهديدات الإنترنت.

وقالت الهيئة بحسب “بي بي سي”: إن على الشركات المصنعة أن تكون يقظة باستمرار، وتتأكد من أنه يمكن إصلاح العيوب الموجودة في الأجهزة، حيث تأتي هذه القواعد في نهاية عام شهد عيوباً في العديد من الأجهزة الطبية، وكذلك ضرب برامج خبيثة لمستشفيات.

وقالت الدكتورة سوزان شوارتز، مساعدة مدير هيئة الأغذية والعقاقير فيما يخص الأجهزة الطبية، إن: “تهديدات أمن الإنترنت حقيقية، وهي أكثر من أي وقت مضى، وتتغير باستمرار”، مضيفة أن: “شبكات المستشفيات تتعرض لمحاولات مستمرة للتسلل والهجوم؛ الأمر الذي يشكل تهديداً لسلامة المرضى”.

وأكدت الدكتورة شوارتز: أنه للتعامل مع التهديدات التي تتعرض لها الأجهزة في المستشفيات، أو تلك التي يرتديها المرضى، فإن على المصنعين التفكير في الجانب الأمني خلال دورة حياة المنتج بأكملها.