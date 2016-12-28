على خلفية «فيديو» متداول.. إعفاء مدير مركز صحي في حفر الباطن

تواصل ـ حفر الباطن:

أعفت مديرية الشؤون الصحية بحفر الباطن، مدير أحد المراكز الصحية بحفر الباطن، وأصدرت عقوبات متفاوتة على بقية المقصرين في أداء واجباتهم المهنية بالمركز؛ وذلك على خلفية فيديو متدوال يُظهر خلو المركز من العاملين خلال ساعات العمل الرسمية.

وقالت المديرية في بيان لها اليوم: إنه تم تشكيل لجنة على ضوء المقطع الذي تم تداوله، ضمت جميع الجهات الرقابية؛ لبحث ما تم نشره ووقفت اللجنة على حيثيات الفيديو، وحققت مع جميع الأطراف وخلصت إلى قرارها.

ودعت المديرية جميع العاملين إلى التحلي بأخلاقيات المهنة، والالتزام بساعات العمل، مشيرة إلى عدم تهاونها في اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحفظ حقوق المرضى.